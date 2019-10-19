تناغم ميسي وسواريز وجريزمان يصعد ببرشلونة إلى الصدارة









اسماء السيد - سجل ثلاثي هجوم برشلونة ليونيل ميسي ولويس سواريز وأنطوان جريزمان أهدافا لأول مرة سويا خلال الفوز خارج الأرض 3-صفر على إيبار ليتصدر دوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم السبت.

وصعد الفريق القطالوني للقمة لأول مرة هذا الموسم برصيد 19 نقطة بعد تسع مباريات لكن ريال مدريد، الذي يملك 18 نقطة، يمكنه استرداد الصدارة عندما يحل ضيفا على ريال مايوركا في وقت لاحق اليوم.

وضع جريزمان برشلونة في المقدمة في الدقيقة 13 بعد اختراق من اليسار عقب تسلمه تمريرة طويلة من كليمو لينجليه وسدد مهاجم فرنسا في الزاوية القريبة بالمرمى.

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وتعاون اللاعبون الثلاثة في الهدفين التاليين في نقطة انطلاق لهم هذا الموسم بعد إصابة ميسي وسواريز.

ومرر سواريز إلى جريزمان الذي نقل الكرة إلى ميسي داخل منطقة الجزاء ليهز الشباك في الدقيقة 58.

وصنع جريزمان الهدف الثالث بتمريرة في العمق جعلت ميسي في موقف انفراد بالحارس لكن النجم الأرجنتيني فضل التمرير إلى سواريز ليسدد في الشباك الخالية في الدقيقة 66.

ملخص مباراة برشلونة وإيبار: