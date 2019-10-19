البطل ماركيز أول المنطلقين في اليابان









اسماء السيد - احتل مارك ماركيز متسابق هوندا وبطل العالم في سباقات الدراجات النارية مركز أول المنطلقين للمرة العاشرة هذا الموسم اليوم السبت في جائزة اليابان الكبرى بحلبة موتيجي.

وضمن المتسابق الإسباني لقبه السادس ببطولة العالم، والرابع على التوالي، في تايلاند يوم السادس من أكتوبر تشرين الأول الماضي.

وسجل ماركيز أسرع لفة خلال دقيقة واحدة و45.763 ثانية في حلبة جافة بعد سقوط الأمطار في وقت سابق ولم يسبق له الانطلاق من المركز الأول في هذه الحلبة.

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وقال ماركيز "هذه كانت الحلبة الوحيدة التي لم أنطلق فيها من الصدارة وأخيرا حققت ذلك".

وأضاف "ليست أفضل حلبة بالنسبة لنا لكن الهدف الرئيسي هو محاولة الوصول لمنصة التتويج".

وأكمل ثنائي بتروناس ياماها فرانكو موربيديلي، الذي ابتعد بفارق 0.132 ثانية عن ماركيز، وفابيو كوارتارارو الصف الأمامي بينما احتل مافريك بينياليس متسابق ياماها المركز الرابع.

وبعد اليابان تتبقى ثلاثة سباقات في استراليا وماليزيا وبلنسية الإسبانية.