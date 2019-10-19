سوبر كورة.. 4 إصابات وعمليتان لضحية صالح جمعة فى التتش

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - إصابة مروعة تعرض لها لاعب الإعلاميين أحمد كمال الشهير بجيلرتو، والتى تعرض بعد تدخل عنيف من صالح جمعة لاعب الأهلي فى مواجهة الفريقين الودية التى أقيمت على ملعب التتش بالجزيرة مؤخراً. واعتذر صالح جمعة لجيلبرتو مبدياً استعداده لتحمل تكاليف علاجه، وهو نفس الأمر الذى قامت به إدارة الأهلي ممثلة فى سيد عبد الحفيظ مدير الكرة الذى تواصل مع طارق الشرباصى، رئيس نادى الإعلاميين، وعرض تحمل إدارة الأهلي تكاليف علاج لاعب الإعلاميين، إلا أن إدارة الأخير رفضت ووجهت الشكر للإدارة الحمراء. Advertisements لمعرفة تفاصيل إصابة جيلبرتو على سوبر كورة.. اضغط هنا

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