شكرا لقرائتكم خبر عن منتخب ماليزيا للاسكواش يستعد لبطولة العالم فى نادى الجزيرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استقبل نادى الجزيرة منتخب ماليزيا، الذى يستعد للمشاركة فى بطولة العالم للاسكواش والتى تنطلق 24 أكتوبر الجاري في ضيافة أهرامات الجيزة، بقيمة جوائز مادية تصل إلى 430 ألف دولار، ويقام على هامشها بطولة أخرى للرجال تصنف بالفئة البلاتينية وتقدر قيمة الجوائز المادية للبطولة 185 ألف دولار.

وحصل اللاعبون على تصاريح لإقامة معسكرهم فى نادى الجزيرة استعداداً للبطولة المرتقبة، واستقبلهم أمير وجيه المدير الفنى لمنتخب فراعنة الاسكواش.

وتضم البطولتان أفضل لاعبى الاسكواش العالميين من السيدات والرجال، أبرزهم على فرج المصنف الأول عالميا للرجال ورنيم الوليلى المصنفة الأولى للسيدات لاعبا وادى دجلة، بالإضافة إلى نور الشربينى بطلة العالم والمصنفة الثانية ومحمد الشوربجى المصنف الثانى لرجال الاسكواش.

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وتشهد البطولة الظهور الأول للبطلة المصرية نور الشربينى المصنفة الثانية عالمياً لسيدات الاسكواش، والتى غابت عن أول ثلاث بطولات فى الموسم الجارى وكان آخرها بطولة أمريكا المفتوحة بسبب الإصابة فى الركبة قبل أن يطمئنها الطبيب على إمكانية المشاركة فى بطولة العالم التى تحمل لقبها.