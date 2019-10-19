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الاتحاد السكندرى يستعيد أوكوى قبل لقاء الحدود بعد تعافيه من وعكة أوغندا

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أخطر الأوغندى إيمانويل أوكوى، لاعب الاتحاد السكندرى، الجهاز الفنى للفريق بعودته إلى الإسكندرية خلال الساعات المقبلة، للانتظام فى تدريبات الفريق استعدادا لمواجهة حرس الحدود، المقرر لها الخميس المقبل فى بطولة الدورى الممتاز.

وتعرض الأوغندى الدولى إيمانويل أوكوى لوعكة صحية ألزمته الفراش ما استدعى احتجازه بأحد المستشفيات للعلاج، وذلك عقب مشاركته فى المباراة الودية الدولية لمنتخب بلاده أمام منتخب إثيوبيا الأحد الماضى والتى انتهت بفوز المنتخب الأوغندى بهدف دون مقابل أحرزه أوكوى.

وأكد اللاعب وصوله إلى الإسكندرية عقب مغادرته المستشفى أمس، الجمعة، للانضمام للفريق السكندرى خلال الساعات القليلة المقبلة والمشاركة في التدريبات استعداداً لمواجهة حرس الحدود.

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