شكرا لقرائتكم خبر عن صالح جمعة يعتذر لجيلبرتو الإعلاميين بعد إصابته فى مواجهة الأهلى الودية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أجرى صالح جمعة، صانع ألعاب الأهلي، اتصالاً هاتفياً بأحمد كمال الشهير بجيلبرتو لاعبى نادى الإعلاميين والذى تسبب صالح جمعة فى إصابته بقطع فى الرباط الصليبى خلال مواجهة الفريقين الودية.

واعتذر صالح جمعة لجيلبرتو مبدياً استعداده لتحمل تكاليف علاجية، وهو نفس الأمر الذى قامت به إدارة الأهلي ممثلة في سيد عبد الحفيظ مدير الكرة والذى تواصل مع طارق الشرباصى رئيس نادى الإعلاميين فى وقت سابق، وعرض تكفل الأهلي بمصاريف علاج لاعب الإعلاميين كاملة، إلا أن إدارة الأخير رفضت ووجهت الشكر لإدارة الأهلي.

ويستأنف الأهلى تدريباته اليوم، السبت، بعد حصول الفريق على راحة من التدريبات أمس الجمعة بقرار من السويسري رينيه فايلر المدير الفنى للفريق.