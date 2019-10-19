شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على قائمة منتخب اليد استعدادا لوديتى البرتغال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن المدير الفنى لمنتخب اليد الإسبانى روبرتو جارسيا بروندو قائمة المنتخب استعدادا لمواجهتى البرتغالى وديا يومى 24و 26 من الشهر الجارى، استعدادا لانطلاق أمم أفريقيا المقرر إقامتها فى تونس يناير المقبل والمؤهلة لأولمبياد طوكيو.

وجاءت قائمة المنتخب لوديتى البرتغالى على النحو التالى: عمر بكار وكريم ايمن وعلى زين و يحيى الدرع و حسن قداح وإسلام حسن وأحمد خيرى و سيف الدرع وأحمد هشام "دودو " و أحمد الأحمر و يحى خالد و محسن رمضان و محمد سند و اكرم يسرى و عمر سامى و ابراهيم المصرى و ممدوح هاشم و خالد وليد و وسام نوار و احمد عادل و كريم هنداوى و محمد على و عصام الطيار و عبد الرحمن طه ..

من جهته أكد مؤمن صفا، المشرف العام على المنتخبات الوطنية، أن منتخبنا الوطنى يتدرب صباحا ومساء على فترتين استعدادا لمواجهتى البرتغالى، وأن الإسبانى بروندو المدير الفنى يسعى لتجربة أكثر عدد من اللاعبين للاطمئنان على المنتخب خلال وديتى البرتغال القوية.

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وأشار صفا إلى أهمية مواجهتى البرتغال كونه من الفرق الكبيرة فى أوروبا واستطاع مؤخرا هزيمة الديوك الفرنسية، مؤكدا أنه يتمنى تحقيق أقصى استفادة من الوديتين، خاصة أن منتخبنا مقبل على بطولة أفريقية ساخنة وصراع على الزعامة الأفريقية وتذكرة التأهل لطوكيو، وأن منتخبنا يواصل التجهيز ببرنامج منتظم لصدماته الصعبة المقبلة .

وتقام البطولة بمشاركة 17 منتخبا، سيتم تقسيمها إلى أربع مجموعات ومقسمة إلى تصنيفات مختلفة جاءت على النحو التالى :

التصنيف الأول: مصر وتونس و أنجولا و المغرب ، و الثاني: الجابون والجزائر و الكاميرون و الكونغو الديمقراطية و الثالث: الكونغو برازافيل وغينيا ونيجيريا وكوت ديفوار واخيرا الرابع: زامبيا والسنغال وكينيا وليبيا والرأس الأخضر.