شكرا لقرائتكم خبر عن عمرو منسى: 36 محطة عالمية تنقل بطولة العالم للاسكواش والتذاكر بأسعار رمزية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

كشف عمرو منسى، مدير بطولة العالم للاسكواش، تفاصيل البطولة والتى تستضيفها أهرامات الجيزة بداية من 24 أكتوبر الجارى وحتى الأول نوفمبر المقبل بقيمة جوائز مادية تصل إلى 430 ألف دولار، ويقام على هامشها بطولة أخرى للرجال تصنف بالفئة البلاتينية وتقدر قيمة الجوائز المادية للبطولة 185 ألف دولار.

وتضم البطولتان أفضل لاعبى الاسكواش العالميين من السيدات والرجال، أبرزهم على فرج المصنف الأول عالميا للرجال ورنيم الوليلى المصنفة الأولى للسيدات لاعبا وادى دجلة، بالإضافة إلى نور الشربينى بطلة العالم والمصنفة الثانية ومحمد الشوربجى المصنف الثانى لرجال الاسكواش.

وتشهد البطولة الظهور الأول للبطلة المصرية نور الشربينى المصنفة الثانية عالمياً لسيدات الاسكواش، والتى غابت عن أول ثلاث بطولات فى الموسم الجارى وكان آخرها بطولة أمريكا المفتوحة بسبب الإصابة فى الركبة قبل أن يطمئنها الطبيب على إمكانية المشاركة فى بطولة العالم التى تحمل لقبها.

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وقال عمرو منسى، فى تصريحات لـ"الخليج 365"، البطولة ستكون منقولة على أكثر من 36 محطة عالمية، بحيث تذاع على قناة أون سبورت بشكل حصرى فى مصر والعالم العربى، ويشارك بها 110 لاعبين هم الأفضل فى التصنيف العالمى، من بينهم 64 لاعبة، و48 لاعبا يحملون جنسيات 22 دولة من جميع القارات.

وأضاف منسى، حفل الافتتاح يسكون عبارة عن طابور عرض للاعبين المشاركين فى البطولة الرجال والسيدات يوم 26 أكتوبر فى الأهرامات، وسيكون التركيز أكبر على حفل الختام فى نهائى البطولة الذى سيقام قبل المباراة النهائية فى الأول من نوفمبر المقبل.

وأشار منسى إلى حضور شخصيات عامة عدد من الفنانين للمباريات لتشجيع أبطال مصر، بالإضافة إلى إقامة البطولة بالأهرامات هذا المكان الساحر الذى يجمع بين التراث والحضارة.

وعن القيمة المادية للتذاكر، أكد منسى أنها وضعت بأسعار رمزية فى الجولات الأولى تبدأ من 25 إلى 50 جنيهاً، ولكن المباريات النهائية سترتفع إلى 150 و200 جنيه.

وتحدث عمرو منسى عن كيفية الحضور أكد منسى أن المباريات بدءاً من 24 أكتوبر ستقام على ملاعب نادى الصيد بمدينة السادس من أكتوبر، ومن يوم 26 ستقام المباريات على الملعب الزجاجى فى الأهرامات بداية من الساعة الخامسة والنصف.

وأشار منسى إلى التعاون المثمر مع تذكرتى مؤكداً أن نظام تذكرتى حقق نجاحاً واسعاً فى كأس الأمم الأفريقية الأخيرة واستطاع أن يوفر الكثير من الجهد فى عملية بيع التذاكر فى بطولة العالم للاسكواش أونلاين.