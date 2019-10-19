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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهد اليوم السبت 19 أكتوبر العديد من الأخبار الرياضة المهمة، وأبرزها الإصابة تنهى رحلة عمرو جمال فى كأس العالم العسكرية رسمياً، واتحاد الكرة يُلزم الأندية بتحمل موافقات ملاعب مباريات الدورى.

- الإصابة تنهى رحلة عمرو جمال فى كأس العالم العسكرية رسمياً

أثبتت الأشعة التى أجراها عمرو جمال، مهاجم المنتخب العسكرى لكرة القدم، إصابته بمزق فى الخلفية، وغيابه عن الملاعب لمدة أسبوعين، وبالتالى تأكد غيابه عن باقى مواجهات المنتخب العسكرى حال استكمال مشواره فى البطولة.

- اتحاد الكرة يُلزم الأندية بتحمل موافقات ملاعب مباريات الدورى

استقرت اللجنة الخماسية لإدارة اتحاد الكرة، على توجيه الدعوة للأندية لعقد اجتماع بمقر الجبلاية مع رؤساء أندية الدوري الممتاز من أجل العمل على إيجاد حلول للأزمات التى تواجه الجبلاية والأندية و العمل على حلها من أجل استمرار مسابقة الدورى و إنتهائها فى موعدها المحدد، خاصة أن إطالة الدوري يعود بالسلب على الجميع مادياً وفنياً .

- اتجاه لإقامة مباراة القمة 28 أكتوبر أو بعد أمم أفريقيا للشباب

كشف مصدر مسئول باللجنة الخماسية باتحاد الكرة، أن اللجنة تبحث مع إدارة المسابقات عن حلول لإستئناف ولعب مسابقة الدوري دون أي خلل أو مجاملة لطرف على حساب آخر.

- ثلاثى الأهلي تحت منظار المنتخب قبل معسكر نوفمبر

تلقى ثلاثى الأهلى محمد هانى ومروان محسن ورامى ربيعة مكالمات هاتفية من أعضاء الجهاز الفنى للمنتخب الوطنى، أكدوا خلالها أنهم تحت منظار المنتخب خلال الفترة المقبلة بشرط المشاركة المنتظمة مع الفريق الأحمر.

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- حسين السيد يبحث عن عرض خليجي للرحيل عن الأهلي في الشتاء

يبحث حسين السيد ظهير أيسر النادي الأهلى عن عرض خليجى وبالتحديد في الإمارات أو السعودية بمساعدة وكيل أعماله، تمهيداً للرحيل عن القلعة الحمراء خلال الميركاتو الشتوي القادم.

- الإسماعيلي يقترب من "رفع الحظر" عن عمر الوحش

نجح بعض الوسطاء داخل الإسماعيلي في إقناع مسئولي النادي بعقد جلسة لتصفية الاجواء مع عمر الوحش لاعب الفريق تمهيداً لإعادته للمشاركة فى التدريبات الجماعية للدراويش مع منح الصربي ميودراج المدير الفني للفريق حرية الدفع به فى المباريات المقبلة من عدمها وفقاً للرؤية الفنية بما يعنى إلغاء قرار تجميده.

- الإنتاج الحربى يُجهز باسم مرسى لقيادة الهجوم أمام بيراميدز

يجهز الجهاز الفنى للإنتاج الحربى بقيادة مختار مختار لاعبه باسم مرسى لقيادة خط هجوم الفريق فى مباراته المقبلة أمام بيراميدز