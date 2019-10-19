شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يكشف حجم إصابة عمر السعيد بعد استبعاده من لقاء المقاولون والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أثبتت الأشعة التى خضع لها عمر السعيد، مهاجم الزمالك، إصابة اللاعب بكدمة فى الركبة تسببت فى غيابه عن قائمة الفريق لخوض مباراة المقاولون العرب فى الجولة الخامسة للدورى المقرر لها مساء اليوم باستاد السلام. ويؤدى عمر السعيد برنامجا تأهيليا الفترة الحالية لتجهيزه للمشاركة فى التدريبات الجماعية استعداداً لمواجهة جينيراسيون فوت السنغالي فى إياب دور الـ32 لدوري أبطال أفريقيا المقرر لها الخميس المقبل. Advertisements وكان السعيد تعرض للإصابة في تدريبات الفريق الأبيض الأخيرة بعد العودة من معسكر المنتخب الأول، حيث تواجد مع الفراعنة فى ودية بوتسوانا دون المشاركة فى اللقاء الذى انتهى لصالح المنتخب بهدف نظيف.

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