شكرا لقرائتكم خبر عن فلاش باك.. 4 أهداف حصيلة المواجهة الأخيرة للزمالك والمقاولون والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يستعد استاد السلام لاستضافة مباراة مثيرة تجمع الزمالك والمقاولون العرب، فى الثامنة مساءً بالجولة الخامسة من عمر مسابقة الدورى العام، بعدما أُسدل الستار على الأزمة الأخيرة التى شهدتها الساحة الرياضية فى الأيام الأخيرة، بعد التبديلات التى أجرتها لجنة المسابقات باتحاد الكرة فى الأيام الماضية، بتقديم موعد مباراة الأبيض وذئاب الجبل، لتقام اليوم السبت بدلاً من مباراة القمة التى كانت ستجمع القطبين فى الموعد ذاته، ضمن منافسات الأسبوع الرابع من مسابقة الدورى قبل أن يتم تأجيلها لأسباب أمنية، لتُقرر لجنة المسابقات تقديم موعد مباراة الأبيض مع الذئاب، وذلك تفاديًا لإجراء أى تأجيلات أخرى على جدول المسابقة.

ويسعى الزمالك لتحقيق نتيجة إيجابية فى مباراته أمام المقاولون العرب لتحقيق عدد من الأهداف، أولها التقدم فى جدول مسابقة الدورى الممتاز، بعد التعادل الأخير الذى حققه الأبيض أمام نادى مصر، فى المباراة التى جمعتهما ضمن منافسات الجولة الثالثة من المسابقة بهدف لكل فريق، والذى تسبب فى إهدار أول نقطتين للأبيض فى مسابقة الدورى هذا الموسم، ليحتل المركز الرابع بجدول ترتيب الدورى الممتاز برصيد 7 نقاط، جمعها من الفوز فى مباراتين والتعادل فى مباراة، فيما تساوى معه المقاولون فى الرصيد من النقاط، إلا أن الذئاب يسبقه فى الترتيب حيث يحتل المركز الثالث بفارق الأهداف، وأحرز 4 أهداف فيما اكتفى الأبيض بإحراز 3 أهداف.

ويحفل تاريخ المقاولون العرب والزمالك بالعديد من المباريات المثيرة، وكان آخرها التعادل الإيجابى بنتيجة 2/2 فى المباراة التى جمعت الفريقين ضمن منافسات الدور الثانى من دورى الموسم الماضى، ليفقد الأبيض نقطتين ثمينتين فى صراع صدارة البطولة التى توج بها الأهلى فى النهاية.