شكرا لقرائتكم خبر عن نشرة سوبر كورة.. فايلر يرفض مشاركة متولى.. حلول استئناف الدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قرر الجهاز الفني للأهلي بقيادة السويسري رينيه فايلر، الرفض فى الاستعجال بإعادة محمود متولي مدافع الفريق للتدريبات، خاصة أن الفريق مقبل على فترة توقف طويلة بسبب ارتباطات المنتخب الأولمبي.

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