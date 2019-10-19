التهديد الرابع.. ماذا حدث في 3 مرات لوّح فيها مجلس الأهلي بالانسحاب؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هادي المدني:

استخدم مجلس إدارة الأهلي في عهد رئيس مجلس إدارته الحالي محمود الخطيب، ورقة عدم خوض مباريات الدوري الممتاز خلال بعض المطالبات على مدار الموسمين الماضي والحالي.

حاول الأهلي التلويح بعدم الاستمرار في مسابقة الدوري الممتاز خلال مراحل الخلاف مع اتحاد الكرة بسبب قرارات تم اتخاذها واعتبرها النادي الأكثر تتويجًا بكل البطولات المحلية، غير عادلة، أو في مواقف ظن مسئولو النادي بأنهم يتعرضون لظلم من أحد عناصر اللعب.

نور الدين وعدم استئناف الدوري

رأى الأهلي أن إبراهيم نور الدين ارتكب أخطاء فادحة ضد النادي في مواجهة الإنتاج الحربي بالدوري الممتاز الموسم الماضي "حرمت فريق الأهلي من فوز يستحقه بعد تجاهل احتساب ضربة جزاء صحيحة، وكذلك إلغاء هدف صحيح دون أي سند قانوني"، وفقًا لبيان النادي.

وطلب الأهلي في البيان ذاته - الصادر 3 سبتمبر 2018 - تطبيق تقنية حكم الفيديو المساعد، والتحقيق مع إبراهيم نور الدين، وتطبيق قواعد اللعب النظيف لحماية نزاهة المسابقة، واسناد مباريات الفريق لحكام أجانب "ويؤكّد مجلس إدارة النادي الأهلي على أنه يحتفظ لنفسه بكافة حقوقه في التصعيد؛ حتى وإن استدعى الأمر عدم استئناف فريق الكرة لمبارياته في بطولة الدوري حال عدم وضوح الرؤية كاملة من خلال اتحاد الكرة."

ولم ينفذ اتحاد الكرة أي من طلبات الأهلي، سواء باستقدام حكام أجانب، أو تطبيق تقنية حكم الفيديو المساعد، واستمر الفريق في مباريات الدوري بشكل طبيعي.

لقاء بيراميدز بين الدوري والكأس

أعلن الأهلي رفضه التام لقرار اتحاد الكرة بإقامة مباراة الفريق أمام بيراميدز في فبراير الماضي ضمن بطولة الكأس بدلًا من الدوري.

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وأكد الأهلي عدم نيته الإلتزام بالتعديلات التي أجراها اتحاد الكرة ورفض لعب لقاء الكأس، لكن اتحاد الكرة هو الأخر أصر على موقفه، وفي هذه المرة قررت الجهات الأمنية تأجيل المباراة.

إنهاء الدوري قبل أمم أفريقيا

أتت المرة الثالثة في 25 مايو الماضي، حيث رفض استكمال بطولة الدوري الممتاز عقب أمم أفريقيا الماضية، وطالب بإستكمال البطولة حتى ولو بدون اللاعبين الدوليين.

وقال الأهلي في البند الأول ضمن 4 قرارات أصدرها: "عدم استكمال مسابقة الدوري حال تأجيل أي من مباريات النادي إلى ما بعد بطولة الأمم الأفريقية."

واستكمل الأهلي بطولة الدوري بعد أمم أفريقيا حيث خاض مباراتين أمام المقاولون العرب ثم الزمالك.

البيان الأخير

أصدر الأهلي أمس الخميس بيانًا أعلن من خلاله رفض خوض أي مباراة في الدوري الممتاز قبل اللاعب أمام الزمالك في المباراة التي تم تأجيلها ضمن أحداث الجولة الرابعة.

وقال مجلس إدارة النادي في بيانه: "الأهلي لن يخوض أية مباراة في بطولة الدوري العام قبل ان يلعب مباراته مع الزمالك التي تم تأجيلها. وأن يكون الموعد الجديد للمباراة يحقق كل عوامل تكافؤ الفرص بين الناديين في ظل مشاركاتهما المحلية والأفريقية."

هل سيكون هناك إمكانية لتنفيذ مطلب الأهلي، أم يتراجع النادي ويخوض مبارياته بشكل طبيعي؟