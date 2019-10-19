برشلونة يُسقط إيبار بثلاثية وينتزع صدارة الليجا مؤقتًا

محمد اسماعيل - القاهرة - إيبار- (إفي): قاد الفرنسي أنطوان جريزمان والنجم الأرجنتيني ليونيل ميسي والأوروجوائي لويس سواريز برشلونة السبت للفوز على إيبار بثلاثية نظيفة وانتزاع صدارة الدوري الإسباني من الغريم ريال مدريد مؤقتا. وبفوزه رفع برشلونة رصيده إلى 19 نقطة وانتزع صدارة الليجا من ريال مدريد مؤقتا، في انتظار نتيجة مباراة الملكي مساء السبت أمام ريال مايوركا. أما إيبار فتجمد رصيده عند تسع نقاط في المركز الـ14. Advertisements تقدم جريزمان أولا (ق13) بفضل تمريرة طويلة من مواطنه كليمون لونجليه ليتقدم المهاجم الفرنسي على مدافعي إيبار ويدخل الكرة الشباك. وعزز ميسي من تقدم البرسا في الشوط الثاني بفضل لعبة جماعية مع الأوروجوائي لويس سواريز وجريزمان (ق58). وعاد الثلاثي ليصنع الهدف الثالث بعدما مرر جريزمان الكرة لميسي، الذي مررها بدوره لسواريز ليسكنها الشباك بسهولة (ق66).

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