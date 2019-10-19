كرة اليد .. تعرف على موعد مباراة الزمالك والنجم الساحلي في السوبر الأفريقي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد علام:

حدد الاتحاد الأفريقي لكرة اليد، برئاسة البنيني منصور أريمو، الثاني من أبريل المقبل موعداً لمباراة السوبر الأفريقي - التي ستجمع بين الزمالك بطل دوري الأبطال، والنجم الساحلي التونسي بطل كأس الكؤوس الأفريقية التي تحضتنها الجزائر.

وتؤهل بطولة السوبر الأفريقي الفائز بها إلى منافسات بطولة كأس العالم للأندية النسخة القادمة عام 2020، المقرر إقامتها بالمملكة العربية السعودية.

وتوج الزمالك بطولة الأندية أبطال الدوري الأسبوع الماضي بعد تغلبه على سبورتنج 33-31 في مباراة مثيرة بين الفريقين امتدت إلى الأوقات الأضافية.

وأصبح الزمالك حامل لقب بطولة السوبر الأكثر تتويجا ببطولة أبطال الدوري برصيد 12 بطولة لينفرد بالقائمة بعد تجاوزه المجمع البترولي الجزائري صاحب الـ11 لقب.