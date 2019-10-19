"ليس فاشلا".. مسؤول سابق بالأهلي السعودي يرد على مرتضى بسبب جروس

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أيمن جيلبرتو:
علق موسى المحياني مدير الكرة السابق بنادي أهلي جدة السعودي، على تصريحات مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك وانتقاداته للسويسري كريستيان جروس.
وعرض البرنامج السعودي الشهير "الدوري مع وليد" مقطع فيديو لمرتضى منصور، أثناء حديثه مع لاعبي الزمالك ووصفه لجروس بالفاشل.
وظهر مرتضى منصور في الفيديو قائلا "إن شاء الله يهبط بأهلي جدة للدرجة الثانية".
ورد المحياني قائلا "الله لا يسمع منه".
وتابع "جروس ليس فاشلا، لقد سبق وحقق مع أهلي جدة بطولة الدوري الغالية، بجانب أنه حقق مع الزمالك كأس الكونفيدرالية الأفريقية وكان منافسا على الدوري المصري".
واختتم موسى المحياني تصريحاته قائلا "أمر غير طيب الدعاء على نادي شقيق بالهبوط".
أعلن نادي أهلي جدة السعودي، عن تعاقده مع المدرب السويسري كريستيان جروس، لقيادة الفريق خلفاً للكرواتي برانكو إيفانوفيتش الذي جرت إقالته بسبب سوء النتائج.
وسبق لجروس أن حقق لقب الدوري السعودي للمحترفين وكأس خادم الحرمين الشرفين وكأس ولي العهد خلال قيادته للفريق في ولايته الأولى.
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