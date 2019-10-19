المقاولون يعلن عبر الخليج 365 غياب نجمه أمام الزمالك

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ عبد الرحمن طارق:
قال رامي عادل، مدرب المقاولون العرب، إن طاهر محمد طاهر، لاعب فريقه تأكد غيابه عن مباراتهم أمام الزمالك.
المقاولون العرب يلتقي نظيره الزمالك في الثامنة من مساء اليوم السبت ضمن منافسات الجولة الخامسة من الدوري.
وأشار عادل في تصريحات خاصة لمصراوي، إلى أن غياب طاهر سيؤثر على الفريق؛ خاصة وأنه من العناصر الأساسية التي يعتمد عليها عماد النحاس.
وتابع:"معروف يوسف سيغيب عنا أيضًا بسبب بند الإعارة من الزمالك، لذا أرى أن المباراة ستكون صعبة في ظل امتلاك الزمالك لاعبين على أعلى مستوى قادرون على حسم اللقاء"
وأتم مدرب المقاولون حديثه بالإشارة إلى أن الجهاز الفني يثق في جميع اللاعبين، مشيرًا إلى أن اللاعبين الجدد ينتظرون المباراة لتقديم أنفسهم للجماهير.
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