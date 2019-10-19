حازم إمام يكشف عن أمنيته المستقبلية

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:

أكد حازم إمام عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم السابق، أنه يتمنى خوض تجربة التدريب بعدما عمل في المجال الإداري لفترة طويلة.

وكان حازم إمام قد استقال من عضوية اتحاد الكرة مع مجلس هاني أبوريدة بعد أداء المنتخب في كأس الأمم الأفريقية 2019 بمصر.

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وقال حازم إمام في تصريحات لبرنامج "اللعيب" "أتمنى أن اصبح مدربا بكل تأكيد".

وتابع "أتمنى خلال المرحلة المقبلة أن أحصل على شهادات ودورات تدريبية خارج مصر حتى أستطيع العمل كمدير فني".

ومنذ اعتزل حازم إمام لاعب الزمالك السابق كرة القدم، لم يسلك المجال التدريبي، حيث فضل العمل كمحلل في القنوات المختلفة بجانب تواجده في اتحاد الكرة، بجانب تجربة كمديرا للكرة بنادي الزمالك مع أحمد حسام "ميدو" لكن لم تستمر طويلا.