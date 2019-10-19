حمدالله يقود تشكيل النصر لمواجهة الرائد في الدوري السعودي

أعلن البرتغالى روي فيتوريا المدير الفنى للنصر السعودي عن تشكيل الفريق لمواجهة الرائد، وذلك ضمن منافسات الجولة السابعة من الدوري السعودي للمحترفين.

جاء تشكيل تشكيل النصر كالآتى :

حراسة المرمى : براد جونز.

خط الدفاع : سلطان الغنام، عبدالله مادو، عمر هوساوي، مايكون بيريرا .

خط الوسط : عبد الرحمن العبيد، بيتروس ماتيوس ، مختار علي، جوليانو فيكتور، نور الدين أمرابط.

خط الهجوم : عبد الرزاق حمد الله. للمحترفين.حراسة المرمى : براد جونز.خط الدفاع : سلطان الغنام، عبدالله مادو، عمر هوساوي، مايكون بيريرا .خط الوسط : عبد الرحمن العبيد، بيتروس ماتيوس ، مختار علي، جوليانو فيكتور، نور الدين أمرابط.خط الهجوم : عبد الرزاق حمد الله.

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