مقتطفات افريقية قبل انطلاق بطوله أفريقيا لليد النسخه الرابعه و العشرون

أنطلقت بطولة أفريقيا لليد، عام 1974 بدولة تونس حيث احتلت تونس المركز الأول ثم الكاميرون ثم السنغال ثم توجو، استمرت إقامة بطوله أفريقيا للرجال لستمر كل عامين وكانت اخر نسخه من بطوله أفريقيا أقيمت فى الحابون و حصل على لقبها المنتخب التونسى ليضيف اللقب العاشر افريقيا.

المنتخبات صاحبه الالقاب

1-منتخب تونس 10 القاب افريقيه أعوام، 74/76/79/94/98/2002/2006/2010/2012/2018.

حصل منتخب تونس على المركز الثانى 7 مرات وعلى المركز الثالث 6 مرات ليحصد 23 ميداليه في بطوله أفريقيا

2- منتخب الجزائر 7 القاب افريقيه أعوام، 81/83/85/87/89/96/2014.

يعتبر منتخب الجزائر صاحب طفره كبيره

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في كره اليد فتره الثمانينات حيث احتكر بطوله أفريقيا من عام 81 حتى 89منتخب الجزائر حصل على المركز الثانى 7 مرات و المركز الثالث 4 مرات ليحصد 18 ميداليه افريقية

3- منتخب مصر يحتل المركز الثالث فى التتويج بطولات أفريقيا حيث حصل منتخب مصر على لقب البطوله 6 مرات أعوام، 91/92/2000/2004/2008/2016.

منتخب مصر حصل أيضآ على المركز الثانى 6 مرات و المركز الثالث 6 مرات ليحصد 18 ميداليه في بطولات أفريقيا.

مفارقات بطوله أفريقيا

ثلاث دول هم من اعتلت بهم القاب القاره الافريقيه فى ٢٣ بطولة.

منتخب مصر قام بتنظيم بطوله أفريقيا 5 مرات استطاع ان يحقق لقب البطوله فى مصر ثلاث مرات فقط.

منتخب تونس قام بتنظيم بطوله أفريقيا 4 مرات استطاع ان يحقق لقب البطوله فى تونس ثلاث مرات.

الجزائر البلد الذى استطاع ان يحصل على بطوله أفريقيا من تونس عام 1981 و من مصر عام 1983.

منتخب تونس استطاع ان يحصل على لقب أفريقيا من الجزائر عام 1976 كما حصل منتخب مصر على اللقب من الجزائر عام 2000.

فى تلك البطوله هل سنشاهد تألق مصرى على الاراضى التونيسيه لرد هزيمه عام 2010 عندما نظمت مصر البطوله و حصل على لقبها المنتخب التونسى.