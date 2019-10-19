يد الزمالك في مواجهة النجم الساحلي بالسوبر الإفريقي في الجزائر

حدد الاتحاد الأفريقي لكرة اليد موعد ومكان مباراة السوبر الإفريقي والتي ستجمع الزمالك والنجم الساحلي التونسي. ستجمع الزمالك والنجم الساحلي التونسي. وستقام المباراة يوم 2 إبريل 2020 بدولة الجزائر وهي البطولة المؤهلة لبطولة سوبر جلوب العام المقبل.

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