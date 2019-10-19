يد الزمالك في مواجهة النجم الساحلي بالسوبر الإفريقي في الجزائر

حدد الاتحاد الأفريقي لكرة اليد موعد ومكان مباراة السوبر الإفريقي والتيستجمع الزمالك والنجم الساحلي التونسي.
وستقام المباراة يوم 2 إبريل 2020 بدولة الجزائر وهي البطولة المؤهلة لبطولة سوبر جلوب العام المقبل.
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