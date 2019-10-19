زمالك 2002 يهزم التعاون بتسعة أهداف دون رد

فاز فريق الناشئين لكرة القدم بالنادي مواليد ٢٠٠٢ على نظيره التعاون بتسعة أهداف مقابل لاشئ، في المبارة التي جمعت الفريقين على ملاعب الناشئين بالنادي، وذلك في الجولة الخامسة،ضمن تصفيات دوري قطاعات القاهرة.
وأحرز أهداف الفريق عمر ايمن هدفين، مصطفى خالد هدفين، السيد محمد ، على خالد، احمد عبد العال ، مصطفى حمدان، احمد عاطف لكل منهم هدف.
ويقود الفريق المدير الفني جمال حمزة، ويعاونه محمود محمود مدرب عام، واحمد محسن مدرب، واحمد عبدالمقصود مدرب حراس مرمى، والمشرف الفني ايمن اليمني ، و سيد صلاح إداري الفريق.
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