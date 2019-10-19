لامبارد يعلن تشكيل تشيلسي أمام نيوكاسل بالبريميرليج

أعلن فرانك لامبارد المدير الفني لفريق تشيلسي الإنجليزي، عن تشكيل فريقه أمام نيوكاسل، الساعة الرابعة عصرًا، على ملعب "ستافورد بريدج"، ضمن الجولة التاسعة من ملعب "ستافورد بريدج"، ضمن الجولة التاسعة من الدوري الإنجليزي الممتاز. جاء تشكيل البلوز كالتالي: كيبا في حراسة المرمى، Advertisements في الدفاع توموري ، كورت زوما، ألونسو، أزيليكويتا في الوسط: جورجينهو، روس باركلي، ويليان في الهجوم: ماوسن مونت، تامي أبراهام، هودسون أودي

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