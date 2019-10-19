رئيس اتحاد الجودو يستقبل السفير الياباني بالقاهرة على هامش بطولة الجمهورية

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استقبل المهندس مطيع فخر الدين الزهوى رئيس مجلس إدارة اتحاد الجودو ورئيس الاتحاد الإفريقى للسومو ماساكى نوكى السفير اليابانى فوق العادة لدى القاهرة، وذلك أثناء إقامة بطولة الجمهورية تحت 16 عاما المقامة على ملعب الصالة المغطاة رقم (3) بمجمع الصالات المغطاة بهيئة ستاد القاهرة الدولى ، حيث حرص السفير اليابانى على حضور المنافسات وتسليم اللاعبين أصحاب المراكز الأولى الميداليات التذكارية وشهادات التقدير والتقاط الصور التذكارية معهم ، بعد أن أعجب بمستوىاللاعبين المصريين فى هذه المرحلة السنية ، مما جعله يقول إن مستقبل الجودو المصرى يتركز فى هؤلاء الأبطال الصغار، القادرون على احتلال منصات التتويج العالمية خلال السنوات القليلة المقبلة.
قال مطيع فخر الدين إن العلاقة القوية التى تربطه بالسفير اليابانى، مكنته من إزالة أى رواسب سابقة تركها المجلس السابق، مما أدى إلى قطع العلاقات بين الاتحادين المصرى ونظيره اليابانى، مشيراإلى أن العلاقة بين الاتحادين أصبحت على ما يرام، الأمر الذى جعله يتفق مع السفير اليابانى على تقديم دعم فنى للاتحاد المصرى، يتمثل فى استقدام مدربين يابانيين إلى القاهرة لعقد دورات تدريبية لرفع الكفاءة الفنية للمدربين المصريين ، والذهاب إلى المحافظات المختلفة التى تضم مناطق الاتحاد للإجتماع مع المدربين وإعطائهم دورات تدريبية، وكذلك ترشيح مدربين متميزين لتولى تدريب بعض المنتخبات الوطنية خلال الفترة المقبلة، وتقديم منحة أبسطة لزيادة معدل البطولات التى ينظمها الاتحاد ومناطقه المختلفة، لافتا إلى أن السفير اليابانى أعجب بالمستوى الفنى للاعبين المصريين وكذلك التنظيم الرائع لبطولة محلية للناشئين.
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