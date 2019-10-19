تريزيجيه على مقاعد البدلاء مع أستون فيلا أمام برايتون

أعلن دين سيمث المدير الفني لفريق أستون فيلا الإنجليزي، عن تشكيل فريقه أمام برايتون، خلال المباراة التي ستنطلق الساعة الـثالثة، على ملعب "فيلا بارك"، ضمن الجولة التاسعة من التي ستنطلق الساعة الـثالثة، على ملعب "فيلا بارك"، ضمن الجولة التاسعة من الدوري الإنجليزي الممتاز، "البريميرليج". شهد تشكيل أستون فيلا تواجد محمود حسن تريزيجيه على مقاعد البدلاء، واستبعاد أحمد المحمدي من قائمة الفريق. وجاءت كالتالي:



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