برشلونة يتخطى إيبار بثلاثية سهلة

حقق برشلونة فوزا سهلا على إيبار بثلاثة أهداف دون رد، في اللقاء الذي جمع الفريقين على الملعب البلدي إبوروا، في الجولة التاسعة من الدوري الإسباني.

وبتلك النتيجة يرتفع رصيد برشلونة إلى النقطة 19 ليحتل صدارة الدوري الإسباني مؤقتًا بانتظار ما ستسفر عنه مواجهة ريال مدريد أمام ريال مايوركا.

بينما تجمد رصيد إيبار عند 9 نقاط في المركز الرابع عشر.

بدأ برشلونة المباراة بضغط محاولاً إحراز هدف مبكر، فيما ظهر فريق إيبار متماسكًا ليحاول مبادلة الهجمات مع البرسا.

وفي الدقيقة 13 أرسل كليمونت لينجليت كرة أمامية في هجمة

مرتدة لبرشلونة، تسلمها جريزمان من الجهة ليسرى لينفرد بمرمى إيبار محرزا هدف التقدم.

وبعد الهدف استمر الأداء متوازن بين الفريقين ومنحصرا في منتصف الملعب، ولم يظهر برشلونة بشكل قوي هجوميًا على الرغم من مشاركة الثلاثي ميسي وسواريز وجريزمان.

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حتى أطلق حكم المباراة صافرة نهاية الشوط الأول بتقدم برشلونة وسط أداء ضعيف من الفريق الكتالوني.

وفي الشوط الثاني ظل الأداء على نفس الوتيرة، وسط محاولات من برشلونة لإحراز هدف ثان لتعزيز تقدمه.

وتمكن الأرجنتيني ليونيل ميسي من استغلال عدة تمريرات لتصل الكرة له داخل منطقة الجزاء، ليسددها في المرمى معلنا عن ثاني الأهداف في الدقيقة 58.

ونال الهدف الثاني من معنويات إيبار، والذي رغم استحواذه على الكرة لم يستطع تهديد مرمى الأخير، الذي اعتمد على الهجمات المرتدة.

ومن هجمة مرتدى قادها لويس سواريز، لعب الكرة إلى ميسي الذي تقدم بالكرة حتى داخل منطقة جزاء إيبار، قبل إعادتها مرة أخرى إلى زميله الأوروجواياني ليسدد في المرمى الخالي محرزا الهدف الثالث في الدقيقة 66.

وبعد الهدف الثالث سارت المباراة بشكل هادئ تمامًا بعدما تمكن برشلونة من تحقيق ما أراده وهو الحصول على الـ3 نقاط، بينما كان إيبار ينتظر صافرة النهاية بعدما أصبحت مهمة التعويض مستحيلة.