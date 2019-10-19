تعديل موعد مباراتين في القسم الثاني لانشغال الملعب

قررت إدارة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم تعديل موعد مباراتي بتروجيت مع الجمهورية بشبين ضمن الجولة الأولى للمجموعة الأولى لدوري القسم الثاني لتقام في الثالثة عصر الثلاثاء 22 أكتوبر 1]) .set("page_url", "https://alwafd.news/").display(); 1]) .set("page_url", "https://alwafd.news/").display();

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