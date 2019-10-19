بث مباشر .. مشاهدة مباراة استون فيلا وبرايتون الدوري الإنجليزي

يوفر بوابة الوفد خدمة البث المباشر مباراة استون فيلا وبرايتون ، حيث يلعب الثنائي المصري محمود تريزيجيه وأحمد المحمدي مباراة هامة مع فريقهم استون فيلا في مواجهة برايتون في الرابعة عصراً بملعب "فيلا بارك"، ضمن منافسات الجولة التاسعة ، من عمر مسابقة الدوري الانجليزي الممتاز "البريميرليج". بارك"، ضمن منافسات الجولة التاسعة ، من عمر مسابقة الدوري الانجليزي الممتاز "البريميرليج". ويحتل استون فيلا المركز الـ 15 في جدول الترتيب برصيد 8 Advertisements نقاط، خلف برايتون صاحب المركز الـ 14 بفارق نقطة واحدة. نقاط، خلف برايتون صاحب المركز الـ 14 بفارق نقطة واحدة. يأمل استون فيلا في تحقيق الفوز استغلال عاملي الأرض والجمهور من أجل تحسين مستواه وترتيبه في الدوري ، والذي ينزل بكافة لاعبيه من أجل المشاركة في مباراة اليوم بإستثناء لاعبه الإسباني يوتا.

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