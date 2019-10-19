شاهد | زوجة جويل ماتيب تحتفل بعقده الجديد مع ليفربول

احتفلت زوجة المدافع الكاميروني “جويل ماتيب” بتجديد عقد زوجها مع ليفربول حتى عام 2024، بعدما كان قاب قوسين أو أدنى من الرحيل خلال الميركاتو الشتوي الماضي لعدم مشاركته بصفة مستمرة في ظل تألق الثنائي “فيرجيل فان دايك وديان لوفرين”.

ونشرت الألمانية “لاريسا ستولينفيرك” صور توقيع زوجها على العقد الجديد، ومصافحته للمدير الفني الألماني “يورجن كلوب” في قصة قصيرة “ستوري” على حسابها الشخصي بموقع “إنستاجرام”.

ولا تحظى لاريسا ستولينفيرك زوجة ماتيب بشهرة كبيرة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، حيث لا يزيد عدد متابعيها على موقع إنستاجرام عن الـ 2500، حيث لا تعمل عارضة أزياء أو في الفن أو ما شابه، وتصب كل اهتماماتها على علاقتها الزوجية بماتيب منذ أن كان بين صفوف نادي شالكه الألماني.

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لكن لاريسا تبقى من أشهر زوجات لاعبي فريق ليفربول في مدرجات ملعب آنفيلد روود، بسبب عشقها الكبير للفريق، حيث تحرص على حضور المباريات بصفة دائمة سواء كان زوجها متواجدًا أم لا.

واستعاد جويل ماتيب /28 عامًا/ مستواه المعهود هذا الموسم واستطاع المشاركة في 6 مباريات بالدوري، كما سجل في مباراة درع الاتحاد الإنجليزي أمام مانشستر سيتي “كوميونتي شيلد” قبل بداية الموسم، وأحرز هدفًا من ثلاثية ليفربول أمام آرسنال في الجولة الثالثة من الدوري الإنجليزي الممتاز “البريميرليج”.

ورغم تعرض ماتيب لإصابة أبعدته عن صفوف الفريق منذ يوم 28 سبتمبر الماضي، عندما فاز الريدز على ملعب شيفيلد يونايتد بهدف دون رد في الجولة السابعة، إلا أن إدارة ليفربول قررت تمديد عقده لفترة طويلة، ما قد يُعقد من أمور الكرواتي “لوفرين” الذي رفض الرحيل في الميركاتو الصيفي الماضي إلى روما.