عاجل | إصابة جديدة لمهاجم الأهلي المعار “عمرو جمال”

تعرض مهاجم الأهلي المعار إلى نادي طلائع الجيش “عمرو جمال” لإصابة خطيرة أثناء تواجده في معسكر منتخب مصر العسكري، اليوم السبت، ستبعده عن الملاعب لمدة ثلاثة أسابيع على الأقل.

وأصيب عمرو جمال بتمزق في العضلة الخلفية أثناء التدريبات الاستعدادية لإحدى مباريات منتخب مصر العسكري.

ولا يعيش عمرو جمال /28 عامًا/ أفضل أيامه هذا الموسم، ففي الأيام الأخيرة من الميركاتو الصيفي الماضي ألغي انتقاله إلى نادي الصفاقسي التونسي بعد أن وقع على عقد انتقاله بنظام الإعارة مع خيار الشراء، وذلك بسبب عدم انتهاءه من التجنيد.

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وأجبر اللاعب على اللعب لنادي طلائع الجيش بنظام الإعارة من الأهلي لتفادي أداء الخدمة العسكرية في الجيش، لكن الأمور لم تسر على ما يُرام، فبعد مشاركته بالجولة الأولى لمدة 14 دقيقة أمام المقاولون العرب، تعرض للطرد في الولة الثانية أمام إنبي بعدما شارك لمدة 56 دقيقة.

وها هو يتعرض لإصابة ستغيبه عن مباريات طلائع الجيش خلال شهر نوفمبر أمام كل مَن طنطا وأسوان وسموحة.