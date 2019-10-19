الأهلي يستعرض عضلاته على الزمالك في توقيت قاتل!

استعرض مسؤولو النادي الأهلي عضلاتهم على الزمالك باختيار توقيت قاتل لإعلان تسليم مكافآت التتويج بلقب كأس السوبر المصري إلى جميع اللاعبين مطلع هذا الأسبوع، بدلاً من الانتظار حتى نهاية الموسم بضم مكافآة التتويج بهذه البطولة إلى مكافآت أخرى.

تأتي هذه الخطوة في نفس التوقيت الذي كشفت فيها إدارة نادي الزمالك عن معاناتها المالية بعدما رفع رجل الأعمال السعودي “تركي آل الشيخ” يديه من دعم النادي، فضلاً عن المشاكل التي تعاني منها الشركة الراعية للنادي.

وخرج كل من محمود جنش وطارق حامد في تصريحات علنية عبر مواقع التواصل الاجتماعي للتعبير عن غضبهم العارم من تأخر إدارة الزمالك في صرف مستحقاتهم المالية.

وتحدى رئيس نادي الزمالك “مرتضى منصور” خلال تصريحات أدلى بها لبرنامج الزمالك اليوم، قائلاً “لا يوجد أي لاعب في الأهلي حصل على مكافآت أو مستحقات مالية، يمكنكم أن تذهبوا وتسألوا زملائكم في الأهلي والأندية الأخرى، الظروف المالية صعبة على كل الأندية بما في ذلك الزمالك، وأطالب الجميع بالصبر، الموسم لا يزال في بدايته”.

وأوضح “صحيح السيد تركي آل الشيخ كان يدعم الفريق، وهو الذي كان يُسدد قيمة عقد فرجاني ساسي، لكنه توقف عن ذلك، ونود أن نشكره على دوره في الفترة الماضية، هو أساسًا أهلاوي ومع ذلك كان يدعمنا”.

ونفى مصدر داخل النادي الأهلي لـ (الخليج 365) وجود أي مشكلة مالية في النادي، مؤكدًا أن إدارة الأهلي تحرص على الإلتزام بواجباتها المالية تجاه اللاعبين، ومعاملة جميع أفراد الفريق سواسية، دون تفضيل نجوم الصف الأول على نجوم الصف الثاني والثالث كما تفعل إدارة الزمالك.

وأضاف المصدر نفسه “صرفنا مكافأة التتويج بكأس السوبر المصري، وقبلها قمنا بصرف مكافأة التتويج بلقب الدوري المصري، والتي وصلت لنحو 7 ملايين جنيهًا مصريًا، وصرفنا كذلك نسبة المشاركة عن الموسم الماضي لكل لاعب من لاعبي الفريق الأول”.

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وتحاول إدارة النادي الأهلي الانتهاء من جميع الإلتزامات المالية العالقة تجاه لاعبي الفريق الأول خلال ما تبقى من شهر أكتوبر الجاري، بهدف توفير الأجواء الملائمة لتحقيق المزيد من النتائج الإيجابية على الصعيدين المحلي والقاري.

ووضع الأهلي في المجموعة الثانية بدور مجموعات دوري أبطال أفريقيا، والتي تضم كل من النجم الساحلي والهلال السوداني وبلاتينيوم الزيمبابوي.

ويفتتح الأهلي مباريات المجموعة الثانية من دوري أبطال أفريقيا إما يوم 29 أو 30 نوفمبر المقبل، عندما يحل ضيفًا على نادي النجم الساحلي التونسي في مدينة سوسة شمال تونس.

وتقدم رئيس نادي النجم الساحلي “رضا شرف الدنيا” باستقالة رسمية يوم أمس الجمعة من منصبه، دون الكشف عن الأسباب وراء هذا القرار المفاجيء قبل شهر ونصف من انطلاق دوري الأبطال.

وأكد رضا شرف الدين خلال بيان الاستقالة بأنه لن يترشح مرة أخرى لرئاسة النجم الساحلي، وإنه سيظل داعمًا مخلصًا للنادي في الفترة القادمة.

ويواجه النجم الساحلي العديد من الأزمات الإدارية والفنية الطاحنة على مدار الفترة الماضية، ومن بينها إقالة المدير الفني فوزي البنزرتي ثم استقالة المدير الرياضي للنادي “كريم حقي” بعد أيام قليلة من توليه هذا المنصب.