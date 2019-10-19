رياضة | اعتزال حسام عاشور.. ما الحقيقة في الأهلي؟

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر اعتزال حسام عاشور.. ما الحقيقة في الأهلي؟ والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

عرض النادي الأهلي على حسام عاشور قائد الفريق فكرة الاعتزال بنهاية الموسم أو التجديد لمدة موسم آخر خاصة أن عقده ينتهي شهر يونيو المقبل.

ويرغب حسام عاشور في التتويج مع الأهلي بلقب دوري أبطال إفريقيا ثم الاعتزال بعد أن تضاءلت فرص المشاركة أساسيًا للاعتماد الشديد على عمرو السولية وحمدي فتحي ومحمد محمود قبل الإصابة.