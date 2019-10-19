رياضة | تريزيجيه على دكة أستون فيلا و"المحمدي" خارج القائمة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تريزيجيه على دكة أستون فيلا و"المحمدي" خارج القائمة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن دين سميث المدير الفني لنادي أستون فيلا تشكيل فريقه لمباراة برايتون في الجولة التاسعة من الدوري الإنجليزي الممتاز. ويتواجد محمود حسن تريزيجيه على دكة بدلاء أستون فيلا بينما خرج أحمد المحمدي من القائمة الأساسية للقاء. تشكيل أستون فيلا ضد برايتون حراسة المرمى: هيتون Advertisements خط الدفاع: جيلبرت وإنجلز ومينز وتارجت خط الوسط: نكامبا وهورهان وماكجين خط الهجوم: مورايس وويلسي وأنور الغازي

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