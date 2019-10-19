رياضة | أبراهام يقود هجوم تشيلسي أمام نيوكاسل يونايتد

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أبراهام يقود هجوم تشيلسي أمام نيوكاسل يونايتد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن فرانك لامبارد المدير الفني لنادي تشيلسي الإنجليزي عن التشكيلة الأساسية التي ستخوض مباراته أمام فريق نيوكاسل يونايتد في المباراة التي ستجمع بين الفريقين على ملعب الستامفورد بريدج ضمن منافسات الجولة التاسعة من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

وجاءت التشكيلة الأساسية كالتالي :-

حراسة المرمى : كيبا.

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خط الدفاع : توموري - ازبيلكوتا - زوما - الونسو.

خط الوسط : جورجينهو - باركلي - ويليان - مونت - هودسون اودوي.

خط الهجوم : تامي ابراهام.

ويحتل فريق تشيلسي المركز الخامس بجدول ترتيب الدوري الانجليزي الممتاز برصيد 14 نقطة، بينما يحل فريق نيوكاسل يونايتد في المركز السابع عشر برصيد 8 نقاط.