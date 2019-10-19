رياضة | الثلاثي المرعب يشارك في هدف برشلونة ضد إيبار (فيديو)

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الثلاثي المرعب يشارك في هدف برشلونة ضد إيبار (فيديو) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

الدوري السعودي الشباب - x

17:05 - الإتفاق الرائد - x

17:10 - النصر الوحدة - x

19:00 - الاتحاد الدوري الفرنسي ليون - x

17:30 - ديجون الدوري المصري الزمالك - x

20:00 - المقاولون العرب الدوري الإنجليزي الممتاز أستون فيلا 0 x

16:00 0 برايتون تشيلسي 0 x

16:00 0 نيوكاسل يونايتد ليستر سيتي 0 x

16:00 0 بيرنلي توتنهام هوتسبير 0 x

16:00 0 واتفورد Advertisements كريستال بالاس - x

18:30 - مانشستر سيتي الدوري الإسباني الدرجة الأولى إيبار 0 x

13:00 3 برشلونة أتلتيكو مدريد 0 x

16:00 0 فالنسيا ريال مايوركا - x

21:00 - ريال مدريد الدوري الإيطالي الدرجة A نابولي - x

18:00 - هيلاس فيرونا يوفنتوس - x

20:45 - بولونيا الدوري الألماني الدرجة الأولى أوجسبورج 0 x

15:30 0 بايرن ميونيخ بوروسيا دورتموند - x

18:30 - بوروسيا مونشنغلادباخ الدوري الإسباني الدرجة الثانية ألكوركون - x

16:00 - ألميريا

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