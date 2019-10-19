رياضة | جريزمان يفك عقدته خارج كامب نو (فيديو)

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر جريزمان يفك عقدته خارج كامب نو (فيديو) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أحرز الفرنسي أنطوان جريزمان نجم برشلونة رابع أهدافه بقميص الفريق الكتالوني في شباك إيبار، اليوم السبت في افتتاح الجولة التاسعة لليجا.

وفك جريزمان عقدة عدم التسجيل خارج كامب نو في كل البطولات حيث أحرز 3 أهداف فقط منذ بداية الموسم، جميعها في الليجا على ملعب كامب نو في في شباك ريال بيتيس (هدفين)، وفياريال (هدف).

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وجاء هدف جريزمان في الدقيقة 13، بعد تمريرة رائعة من مواطنه كليمينت لينجليه جعلته في انفراد مع حارس إيبار.