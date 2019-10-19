رياضة | الشوط الثاني.. بث مباشر مباراة برشلونة وايبار (تغطية مباشرة) Barca Today

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الشوط الثاني.. بث مباشر مباراة برشلونة وايبار (تغطية مباشرة) Barca Today والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

بث مباشر كورة لايف KORALIVE، لمشاهدة مباراة برشلونة ضد إيبار، عندما يحل الفريق الأول لكرة القدم بنادي برشلونة ضيفًا ثقيلاً على نظيره إيبار، في المباراة التي تجمع بينهما مساء اليوم السبت الموافق 19 أكتوبر الجاري، على ملعب “إيوروا”، في إطار منافسات الجولة التاسعة من بطولة الدوري الإسباني الممتاز "الليجا".

موعد مباراة برشلونة ضد إيبار لمشاهدتها عبر كورة أونلاين Barcelona ONLINE

حرصًا على مشاهدة مباراة برشلونة ضد إيبار فور انطلاقها نقدم لكم موعد المباراة، حيث تنطلق مباراة برشلونة ضد إيبار، في تمام الواحدة ظهر اليوم بتوقيت القاهرة، والثانية مساءًا بتوقيت مكة المكرمة، والثالثة مساءًا بتوقيت الإمارات، والثانية عشر ظهرًا بتوقيت تونس، والحادية عشر صباح اليوم بتوقيت جرينتش.

كورة جول Eibar KORAGOAL، القنوات الناقلة لمباراة برشلونة ضد إيبار

ومن المقرر أن يتم إذاعة مباراة برشلونة ضد إيبار حصريًا فور انطلاقها في موعدها المحدد، عبر قناة beIN SPORTS HD 3، بتعليق علي محمد علي، في قمة منافسات الجولة التاسعة من بطولة الدوري الإسباني، في مباراة مرتقبة من كافة عشاق الكرة العالمية وخاصة الإسبانية.

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يسعى برشلونة بقيادة مدربه فالفيردي للظفر بنقاط المباراة، لمواصلة الصراع على صدارة جدول ترتيب الدوري الإسباني، عن طريق تحقيق الفوز على إيبار Barcelona vs Eibar ONLINE.

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نقدم لكم بث مباشر لمباراة برشلونة ضد إيبار، للاستمتاع بالمباراة، لذلك يقدم لكم الخليج 365 الرياضي خدمة البث المباشر عبر عدد كبير من الروابط لمشاهدة المباراة بدون تقطيع وبكل الجودات المتاحة للمشاهد، لذلك في حالة توقف البث يرجى تحديث الصفحة فقط، عبر كورة أونلاين KORAONLINE، و كورة لايف KORALIVE.

يلا شوت حصري YALLA SHOOT 7asry، ويبدو أن المباراة لن تكون سهلة على برشلونة، نظرًا لخوضه اللقاء خارج قواعده، في ظل النتائج المتذبذبة للنادي الكتالوني.

الأسطورة livehd7 بث مباشر لمعرفة نتائج آخر مباراة لفريقي برشلونة ضد إيبار بالدوري

سيطر التعادل الإيجابي بهدفين لمثلهما على أخر مباراة جمعت بين فريقي برشلونة ونظيره إيبار، ضمن بطولة الدوري للموسم الماضي، بهدفي الأرجنتيني ليونيل ميسي لصالح البلوجرانا، وأدرك مارك كوكورييا وبابلو دي بلاسيس التعادل لإيبار.

رابط مشاهدة مباراة برشلونة ضد إيبار كورة ستار KORA STAR، حيث يدخل الفريق الأول لكرة القدم بنادي برشلونة المباراة في المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 16 نقطة، بينما يحتل إيبار المركز الرابع عشر برصيد 9 نقاط.