رياضة | الزمالك ينتظر قرار الجبلاية بتأجيل لقاء إنبي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الزمالك ينتظر قرار الجبلاية بتأجيل لقاء إنبي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يرغب مسئولو نادي الزمالك في تاجيل مباراة إنبي المقرر لها يوم 27 من الشهر الجاري ضمن منافسات بطولة الدوري.

الزمالك ينتظر قرار الجبلاية بتأجيل لقاء إنبي

وجاءت رغبة إدارة الزمالك في تأجيل اللقاء بسبب ضيق الوقت وخوض لقاء جينيراسيون فوت السنغالي قبلها في إياب دور ال32 لدوري أبطال افريقيا يوم 24 من الشهر ذاته.

ويرى مسئولو الزمالك أن مباراة إنبي صعب لعبها لتأثيرها السلبي على اللاعبين وتشكيل ضغط غليهم والافضل هو تاجيل اللقاء في ظل قرار الجبلاية السابق بإقامة مواجهة الزمالك والمقاولون العرب بدلا من القمة التي تم تاجيلها.

ويستعد الفريق لمواجهة المقاولون العرب مساء اليوم ضمن منافسات بطولة الدوري.

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وتضم قائمة الزمالك لمواجهة المقاولون العرب كل من

عواد - محمد صبحى في حراسة المرمى

محمود علاء - محمود الونش - محمد عبد السلام - حازم امام - حمدى النقاز- محمد عبد الشافي في خط الدفاع

طارق حامد - فرجانى ساسي - احمد زيزو - محمد اونجم - اشرف بن شرقي - اسلام جابر - يوسف اوباما - كريم بامبو - امام عاشور - مصطفي فتحى في خط الوسط

خالد بو طيب - مصطفي محمد في خط الهجوم