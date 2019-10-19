رياضة | رينيه فايلر يطمئن على مدافع الأهلي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر رينيه فايلر يطمئن على مدافع الأهلي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
ويجتمع فايلر مساء اليوم على هامش مران الفريق، مع مساعده توماس بينكيل مخطط الأحمال البدنية بالجهاز الفني، من أجل التشاور في وضع خطة عمل مستقبلية خاصة بعد غموض الفريق من مباريات الدوري المصري.
كما تأتي الجلسة من أجل الحديث عن بعض الأمور الفنية الخاصة ببرنامج تأهيل اللاعبين وخطة المرحلة المقبلة على الصعيد البدني وذلك بعد تأجيل مباراة الزمالك التي كان مقرر لها إقامتها مساء اليوم السبت ومع تمسك الأهلي بعدم خوض أي مباراة في الدوري قبل إقامة مباراة الزمالك في الجولة الرابعة من منافسات الدوري الممتاز.
ويستأنف الأهلي، تدريباته اليوم السبت بعد الحصول على راحة سلبية من التدريبات أمس الجمعة وفقا للبرنامج الذي وضعه الجهاز الفني بقيادة السويسري رينيه فايلر.
فايلر يطمئن على إصابة متولي
كما ينوي فايلر، عقد جلسة خاصة مع خالد محمود طبيب الفريق قبل انطلاق المران المسائي اليوم السبت على ملعب التتش بالجزيرة من أجل الاطمئنان على برنامج تأهيل محمود متولي مدافع الفريق.
ويعاني محمود متولي مدافع الفريق من الإصابة في العضلة الخلفية تلك التي تعرض لها في مباراة الزمالك بالسوبر المحلي.
وينتظر الجهاز الفني عودة محمود متولي للتدريبات الجماعية بشكل تدريجي هذا الأسبوع بعد أن قطع اللاعب شوطا كبيرًا في برنامجه التأهيلي للتعافي من الإصابة.
ويستعد الأهلي لدور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا، حيث يلعب ضمن منافسات المجموعة الثانية والتي تضم كل من "النجم الساحلي و الهلال السوداني وبلاتينيوم ستارز الزيمبابوي".