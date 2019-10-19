رياضة | رينيه فايلر يطمئن على مدافع الأهلي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر رينيه فايلر يطمئن على مدافع الأهلي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يضع السويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي البرنامج الفني للاعبين بالتشاور مع معاونيه استعدادا للمرحلة المقبلة.

ويجتمع فايلر مساء اليوم على هامش مران الفريق، مع مساعده توماس بينكيل مخطط الأحمال البدنية بالجهاز الفني، من أجل التشاور في وضع خطة عمل مستقبلية خاصة بعد غموض الفريق من مباريات الدوري المصري.



كما تأتي الجلسة من أجل الحديث عن بعض الأمور الفنية الخاصة ببرنامج تأهيل اللاعبين وخطة المرحلة المقبلة على الصعيد البدني وذلك بعد تأجيل مباراة الزمالك التي كان مقرر لها إقامتها مساء اليوم السبت ومع تمسك الأهلي بعدم خوض أي مباراة في الدوري قبل إقامة مباراة الزمالك في الجولة الرابعة من منافسات الدوري الممتاز. كما تأتي الجلسة من أجل الحديث عن بعض الأمور الفنية الخاصة ببرنامج تأهيل اللاعبين وخطة المرحلة المقبلة على الصعيد البدني وذلك بعد تأجيل مباراة الزمالك التي كان مقرر لها إقامتها مساء اليوم السبت ومع تمسك الأهلي بعدم خوض أي مباراة في الدوري قبل إقامة مباراة الزمالك في الجولة الرابعة من منافسات الدوري الممتاز. ويستأنف الأهلي، تدريباته اليوم السبت بعد الحصول على راحة سلبية من التدريبات أمس الجمعة وفقا للبرنامج الذي وضعه الجهاز الفني بقيادة السويسري رينيه فايلر.

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