رياضة | بيان من الجبلاية للرد على الأهلي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بيان من الجبلاية للرد على الأهلي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

استقرت اللجنة الخماسية المكلفة لإدارة اتحاد الكرة على تجهيز بيان للرد على بيان الأهلي الذي رفض فيه خوض أي مباراة بالدوري قبل مواجهة الزمالك في القمة المؤجلة بينهما لأجل غير مسمي.

واتفق مسؤولو اللجنة على تأجيل الاجتماع الذي كان مقرر عقده اليوم لحين عودة عمرو الجنايني رئيس اللجنة من أمريكا يوم الثلاثاء المقبل.

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وتصدر اللجنة الخماسية بالجبلاية بيانًا خلال الساعات المقبلة للتأكيد على أن تأجيل مباراة القمة بين الأهلي والزمالك بالجولة الرابعة للدوري قرار أمني يجب احترامه لذلك يجب أن تحصل الأندية على موافقات الأمن لإقامة المباراة إذا أرادت الاستمرار في خوض المباريات.

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