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رياضة | هدف برشلونة الأول في إيبار بذكاء من جريزمان (فيديو)

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كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر هدف الأول في إيبار بذكاء من جريزمان (فيديو) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

الدوري السعودي

الشباب

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17:05

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الإتفاق

الرائد

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17:10

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النصر

الوحدة

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19:00

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الاتحاد

الدوري الفرنسي

ليون

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17:30

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ديجون

الزمالك

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20:00

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المقاولون العرب

الممتاز

أستون فيلا

0

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16:00

0

برايتون

0

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16:00

0

نيوكاسل يونايتد

ليستر سيتي

0

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16:00

0

بيرنلي

توتنهام هوتسبير

0

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16:00

0

واتفورد

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كريستال بالاس

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18:30

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مانشستر سيتي

الدرجة الأولى

إيبار

0

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13:00

3

برشلونة

أتلتيكو مدريد

0

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16:00

0

فالنسيا

ريال مايوركا

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x
21:00

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الدرجة A

نابولي

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x
18:00

-

هيلاس فيرونا

يوفنتوس

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x
20:45

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بولونيا

الدوري الألماني الدرجة الأولى

أوجسبورج

0

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15:30

0

بايرن ميونيخ

بوروسيا دورتموند

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18:30

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بوروسيا مونشنغلادباخ

الدوري الإسباني الدرجة الثانية

ألكوركون

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16:00

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ألميريا

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