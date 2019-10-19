رياضة | هدف برشلونة الأول في إيبار بذكاء من جريزمان (فيديو)

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر هدف برشلونة الأول في إيبار بذكاء من جريزمان (فيديو) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
الدوري السعودي
الشباب
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17:05
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الإتفاق
الرائد
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النصر
الوحدة
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الاتحاد
الدوري الفرنسي
ليون
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ديجون
الزمالك
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المقاولون العرب
الدوري الإنجليزي الممتاز
أستون فيلا
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برايتون
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16:00
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نيوكاسل يونايتد
ليستر سيتي
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16:00
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بيرنلي
توتنهام هوتسبير
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16:00
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واتفورد
كريستال بالاس
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18:30
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مانشستر سيتي
الدوري الإسباني الدرجة الأولى
إيبار
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برشلونة
أتلتيكو مدريد
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16:00
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فالنسيا
ريال مايوركا
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الدوري الإيطالي الدرجة A
نابولي
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18:00
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هيلاس فيرونا
يوفنتوس
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بولونيا
الدوري الألماني الدرجة الأولى
أوجسبورج
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15:30
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بايرن ميونيخ
بوروسيا دورتموند
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18:30
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بوروسيا مونشنغلادباخ
الدوري الإسباني الدرجة الثانية
ألكوركون
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ألميريا