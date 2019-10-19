اونلاين | أونلاين NQW: مشاهدة مباراة استون فيلا وبرايتون بث مباشر beIN المفتوحة هدف تريزيجيه الآن رابط ماتش استون فيلا NOW PLUS

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مشاهدة مباراة أستون فيلا وبرايتون بث مباشر مساء اليوم 19 من اكتوبر ضمن منافسات الاسبوع التاسع من بطولة الدوري الانجليزى للمحترفين بث مباشر مباريات اليوم حيث يلتقى كلا من الفريقين Aston Villa vs Brighton فى منافسة على الثلاثة نقاط مشاهدة مباريات اليوم فى بث مباشر بدون تقطيع.

مشاهدة مباراة أستون فيلا وبرايتون بث مباشر

مشاهدة مباراة أستون فيلا مع برايتون فى بث مباشر خدمة مجانية لمتابعى وعشاق كرة القدم العالمية ضمن منافسات الجولة التاسعة من البطولة فى توقيت الساعة الرابعة عصرا بتوقيت فى مصر بما يوافق الساعة الخامسة مساء بالتوقيت فى السعودية فى منافسة شديدة القوة تترقبها جماهير الفريقين .

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الدوري الانجليزى للمحترفين – الجولة التاسعة

مباراة أستون فيلا مع برايتون

توقيت 17:00 فى القاهرة

توقيت 18:00 فى السعودية