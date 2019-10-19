اونلاين | يلا شوت الجديد PLUS مشاهدة مباراة برشلونة وايبار بث مباشر KORA STAR كورة لايف II7SRY رابط ماتش برشلونة الآن NQW

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يلا شوت حصري وكان قد أصبح الاتحاد الإسباني لكرة القدم في ورطة خلال الساعات الماضية بعد الأزمات الكبيرة التي ظهرت في مدينة كاتالونيا قبل أيام قليلة من مواجهة فريقي برشلونة وريال مدريد والتي من المقرر لها أن تقام يوم 26 أكتوبر المقبل قبل أن تؤجل بشكل رسمي خلال الساعات الأخيرة KOORA ONLINE.
كورة ستار وأشارت بعض التقارير الإسبانية إلى أن لجنة المسابقات في الاتحاد الاسباني لكرة القدم طلبت من الشرطة المحلية في كاتالونيا اعداد تقرير حول سلامة وآمان مباراة الكلاسيكو يوم 26 اكتوبر في الليجا، YALA KOORA ويعد هذا الطلب من اجل اتخاذ قرار التأجيل في حال لم يكن هناك ضمان لسلامة الناس، وهناك موعدان للعب الكلاسيكو بعد التأجيل (4 او 18 ديسمبر).
كورة ستار وتُجبر الأوضاع الحالية في مدينة كتالونيا الاتحاد الاسباني على تأجيل اللقاء في حال عدم ضمان الأمن في المدينة سلامة تأمين المباراة KOORA STAR، ومن الصعب أن تُلعب مباريات في المدينة خلال الفترة المقبلة بعد الأحداث الأمنية التي تشهدها المدينة من مظاهرات واعتقالات كبرى في الأوضاع السياسية للمدينة GOAL KOORA.
يلا كورة ويحتل نادي ريال مدريد صدارة ترتيب الدوري الاسباني برصيد 18 نقطة وبفارق نقطتين فقط عن فريق برشلونة صاحب المركز الثالث برصيد 16 نقطة بعد ثماني جولات قد مرت من زمن الليجا kora live