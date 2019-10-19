اونلاين | أونلاين NQW: مشاهدة مباراة برشلونة وايبار شوووووووت بث مباشر beIN المفتوحة Messi PLUS

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يستعد نادي برشلونة لمواجهة نظيره نادي إيبار غدا السبت 19 أكتوبر ضمن منافسات الجولة التاسعة من بطولة الدوري الإسباني الممتاز على ملعب بلدية إيبوروا.

موعد مباراة برشلونة وإيبار

وستلعب مباراة برشلونة وإيبار غدا في تمام الساعة الواحدة ظهرا بتوقيت مصر والثانية ظهرا بتوقيت السعودية.

القنوات الناقلة لمباراة برشلونة وإيبار

وستذاع مباراة برشلونة وإيبار غدا على قناة "بي إن سبورتس 3" بتعليق علي محمد علي.

بث مباشر لمباراة برشلونة وإيبار

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تشكيل برشلونة المتوقع

ومن المتوقع أن يدخل نادي برشلونة المباراة بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: مارك أندريه تير شتيجن.

خط الدفاع : جان كلير توديبو ، كليمو لونجليه ، جوردي ألبا و نيلسون سيميدو.

خط الوسط : فرينكي دي يونج ، سيرجي بوسكيتس ، أرثور ميلو.

خط الهجوم : ليونيل ميسي ، أنطوان جريزمان و لويس سواريز.

ترتيب الفريقين في الدوري الإسباني

ويتواجد نادي برشلونة في المركز الثاني من ترتيب الدوري الإسباني الممتاز برصيد 16 نقطة بينما يتواجد نادي إيبار في المركز الرابع عشر برصيد 9 نقاط.