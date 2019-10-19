اونلاين | شوت NQW مشاهدة مباراة برشلونة وايبار بث مباشر Barcelona Messi كورة لايف PLU beIN SPORTS ماتش ليفربول NOW

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KOORA STAR ينتظر عشاق الليجا الإسبانية اليوم السبت مباراة قوية عندما يستضيف فريق إيبار نظيره برشلونة علي ملعبه ووسط جماهيره، ضمن مبلريات الجولة التاسعه من الدوري الإسبانى، في مباراة يسعي فيها برشلونة للفوز من أجل صدارة الدوري الإسباني ، ويمكنكم متابعة اللقاء عبر الخليج 365 الرياضي بث مباشر وحى دون إنقطاع وروابط متعددة بجودات مختلفة YALLA SHOOT.

KOORA ONLINE موعد مباراة برشلونة وإيبار

سيقام لقاء برشلونة وإيبار بالليجا الإسبانية في تمام الواحدة ظهراً بتوقيت مصر والثانية ظهراً بتوقيت السعودية والثالثة عصراً بتوقيت الإمارات والثانية عشر ظهراً بتوقيت جرينتش، ويمكنكم متابعة اللقاء عبر الخليج 365 الرياضي بث مباشر وحى دون إنقطاع وروابط متعددة بجودات مختلفة KOORA GOAL.

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YALLA SHOOT القنوات الناقلة لمباراة برشلونة وإيبار بالدوري الإسباني

سيقام لقاء برشلونة وإيبار بالليجا الإسبانية في تمام الواحدة ظهراً بتوقيت مصر والثانية ظهراً بتوقيت السعودية والثالثة عصراً بتوقيت الإمارات والثانية عشر ظهراً بتوقيت جرينتش،وسيذاع اللقاء عبر قناة beIN Sport HD 3 الناقل الحصري لمباريات الليجا الإسبانية، ويقدم الخليج 365 الرياضي رابط سريع أونلاين لمشاهدة مباراة برشلونة وإيبار KOORA GOAL.

وسيقام لقاء برشلونة وإيبار تحت قيادة الحكم ماريو مارتن لوبيز ويسعي برشلونة للفوز لإحتلال الصذارة في إنتظار مباراة ريال مدريد، ويملك برشلونة 16 نقطة، في المركز الثالث حلف غرناطة الذي يحتل المركز الثانى برصيد 17 نقطة بعد الفوز بهدف علي اوساسونا وريال مدريد يتصدر جدول الدوري برصيد 18 نقطة، ويمكنكم متابعة اللقاء عبر الخليج 365 الرياضي بث مباشر وحى دون إنقطاع وروابط متعددة بجودات مختلفة KOORA LIVE.