اونلاين | يلا شوت PLUS مشاهدة مباراة برشلونة وايبار بث مباشر Barca LIVE رابط ماتش برشلونة بدون تقطيع جودة متعددة NOW

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تتجه كل أنظار الجماهير الإسبانية اليوم السبت نحو ملعب إيبوروا من أجل متابعة مباراة برشلونة وإيبار KORA STAR ضمن مباريات بطولة الدوري الإسباني لكرة القدم موسم 2019-2020، والذي بدأ يدخل شيئَا فشيئًا في أسابيع المنافسة، خاصة بعدما أصبح الفارق بين ريال مدريد المتصدر وبين برشلونة الوصيف نقطيتن فقط.

وخلال هذا التقرير من موقع الخليج 365 الرياضي، نقدم لكم بث مباشر لمباراة برشلونة وإيبار مساء اليوم السبت الموافق 19 أكتوبر الجاري في مواجهة يسعى من خلالها الفريق الكتالوني للصعود إلى قمة ترتيب الدوري الإسباني لأول مرة هذا الموسم.

موعد مباراة برشلونة وإيبار KORA ONLINE

تمثل مباراة برشلونة وإيبار يلا شوت بلس الجديد، بداية مباريات الجولة التاسع ةمن بطولة الدوري الإسباني، حيث ستقام المباراة بين برشلونة وإيبار في تمام الساعة الواحدة ظهرًا بتوقيت القاهرة والثانية ظهرًا بتوقيت مكة المكرمة.

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ويدخل المدير الفني للنادي الكتالوني، إرنستو فالفيردي، مباراة برشلونة وإيبار YALLA SHOT PLUS، وهو يعرف جيدًا أن تحقيق الفوز والإنتصار سيجعله يرتقي إلى صدارة جدول الترتيب قبل لقاء ريال مدريد في هذه الجولة، وهو الأمر الذي من شأنه أن يمثل ضعط نفسي كبير على ريال مدريد قبل مواجهة الجولة التاسعة في الدوري الإسباني.

القنوات الناقلة لمباراة برشلونة وإيبار KOORA LIVE

من المتوقع أن تكون قنوات بي إن سبورتس القطرية هي الناقلة لمباراة برشلونة وإيبار بث مباشر عبر موقع الخليج 365 الرياضي في بطولة الدوري الإسباني، وبحسب جدول البث الخاص بالقناة على شبكة الإنترنت، فإن مباراة برشلونة وإيبار منقولة عبر قناة BEIN SPORTS HD1، وذلك رفقة إستوديو تحليلي يضم نخبة من محللي القناة.

أجواء مباراة برشلونة وإيبار KORA GOAL

يدخل الفريق الكتالوني مباراة برشلونة وإيبار لايف إتش دي بعد فترة التوقف الدولي ويطمح في أن يحقق إنتصاره يجعله يتصدر بطولة الدوري لأول مرة منذ فترة طويلة، ولكن إيبار لن يكون بالخصم السهل على برشلونة، خاصة في ظل حالة الإرهاق التي يعاني منها نجوم برشلونة في تلك الفترة بعد عودتهم من المباريات الدولية مع منتخبات بلادهم