شكرا لقرائتكم خبر عن هل يستفيق توتنهام امام واتفورد في الدوري الانجليزي ؟ والان مع التفاصيل

يستضيف الفريق الندني توتنهام نظيره واتفورد في الاسبوع التاسع من منافسات الدوري الانجليزي الممتاز "البريمريليج".

ويسعي الفريق اللندني للإستفاقة من سوء النتائج التي تعرض لها الفريق منذ بداية هذا الموسم فمنذ مباراة بايرن ميونخ الألماني والهزيمة الكبيرة ب٧_٢ دخل الفريق في نوبة اهتزاز الثقة وخسر امام برايتون في الدوري بثلاثية نظيفة في الجولة الماضية من منافسات "البريميرليج" .

ويدخل توتنهام المباراة وهو يحتل المركز التاسع برصيد ١١ نقطة بينما يحتل واتفورد المركز الاخير في الدوري برصيد ٣ نقاط فقط وهو النادي الأقرب للهبوط هذا العام لدوري الدرجة الأولي الأنجليزي.

توتنهام مع هدافه هاري كين قد قدم موسم تاريخي حيث وصل الي نهائي دوري الابطال اوروبا في الموسم الماضي وقد خسر اللقب أمام خصمه الأنجليزي ليفربول .