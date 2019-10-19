شكرا لقرائتكم خبر عن محمد النني يعود للمشاركة مع بشكتاش بعد الإيقاف والان مع التفاصيل

يخوض اليوم النجم المصري لاعب وسط منتخب مصر محمد النني المباراة الثانية له بقميص فريقه التركي بشكتاش بعد الايقاف لثلاث مباريات .

ويبدأ النني المباراة اساسيا مساء اليوم في اطار الجولة الثامنة من الدوري التركي ، ويلتقي فريق بشكتاش مع نظيره "انقرة غوجو" في الساعة السابعة مساء اليوم.

اوقف الاتحاد التركي لكرة القدم النني ثلاث مباريات بعد الطرد مباشرة في المباراة التي جمعت فريق بشكتاش امام نظيره غازي عنتاب في إطار الجولة الرابعة من منافسات الدوري التركي.

يذكر أن النجم المصري معار هذا العام من صفوف نادي الارسنال الانجليزي ، وقد يقطع اللاعب اعاراته في يناير القادم من اجل الانضمام رسميا لفريق اي سي ميلان الايطالي بحسب ما تداولته الصحف الايطالية .