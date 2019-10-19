برشلونة يضرب إيبار بثلاثية في الدوري الإسباني

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استطاع نادي برشلونة أن يفوز على نظيره نادي إيبار بثلاثة أهداف مقابل لا شئ في المباراة التي جمعت بينهم منذ قليل ضمن منافسات الجولة التاسعة من بطولة الدوري الإسباني الممتاز.
ملخص مباراة برشلونة وإيبار في الدوري الإسباني
وبدأت المباراة بشكل هجومي قوي من نادي برشلونة ليسجل هدفه الأول في الدقيقة 13 عن طريق جريزمان وسط أداء متراجع من نادي إيبار الذي لم يشكل خطورة واضحة على مرمى برشلونة.
واستمر برشلونة في تشكيل الخطورة على نادي إيبار ليسجل هدفه الثاني عن طريق ميسي في الدقيقة 58 ليأتي سواريز ويسجل الهدف الثالث لبرشلونة في الدقيقة 66 ليستمر برشلونة في السيطرة حتى ينتهي اللقاء بفوز الفريق بثلاثية نظيفة.
ترتيب الفريقين في الدوري الإسباني عقب نهاية اللقاء
وبهذه النتيجة يصل رصيد برشلونة إلى 19 نقطة ليتصدر جدول ترتيب الدوري الإسباني الممتاز بينما يقف رصيد نادي إيبار عند 9 نقاط في المركز الرابع عشر.
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