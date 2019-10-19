شكرا لقرائتكم خبر عن برشلونة يتغلب على إيبار بثلاثية ويتصدر الدوري الإسباني مؤقتًا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

تألق الأرجنتيني ليونيل ميسي ليقود فريق برشلونة للفوز على إيبار بثلاثية نظيفة، اليوم السبت، في المباراة التي جمعت بينهما في الأسبوع التاسع للدوري الإسباني.

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ورفع برشلونة رصيده بهذا الفوز إلى 19 نقطة في صدارة جدول الدوري مؤقتًا، حيث يلتقي ريال مدريد، الذي يملك في رصيده 18، نظيره ريال مايوركا، في وقت لاحق مساء اليوم، فيما توقف رصيد إيبار عن النقطة التاسعة.

تقدم جريزمان بالهدف الأول لبرشلونة في الدقيقة 13، بعدما تلقى تمريرة طولية في الناحية اليسرى وانطلق نحو المرمى وسدد كرة تلمس القائم وتسكن الشباك، ومع انطلاق الشوط الثاني ألغى الحكم هدفًا للويس سواريز، مهاجم برشلونة، في الدقيقة 49، بداعي التسلل.

ونجح ميسي في إضافة الهدف الثاني لبرشلونة من هجمة مميزة مرر خلالها سواريز الكرة إلى جريزمان الذي أهداها إلى ميسي ليسكنها المرمى في الدقيقة 58، وتمكن بعدها لويس سواريز من إضافة الهدف الثالث في الدقيقة 66، بعدما استغل تمريرة ميسي ووضع الكرة ببراعة في الشباك.